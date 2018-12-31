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Экипаж МКС «устанет» встречать Новый год

NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Космонавты на борту МКС встретят Новый год более десяти раз. Первое празднование состоится над акваторией Тихого океана.

Международная космическая станция пролетит над Новой Зеландией в районе 15 часов по Москве, пишет РИА Новости. На этом торжества не закончатся. Аппарат преодолеет границу между 31 декабря и 1 января ещё 15 раз.

На орбите находятся россиянин Олег Кононенко, американец Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак.

Ранее News.ru сообщал о рождественском меню для космонавтов. Праздничный ужин состоял из копчённой индейки, зелёных бобов с грибами или бобов с картошкой, макарон с сыром, запечённой под сыром картошки и кукурузы.


#роскосмос #МКС #новыйгод
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