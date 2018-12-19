Роскосмос: на МКС произошла «смена власти»

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Олег Кононенко (в центре)

Российский космонавт Олег Кононенко стал командиром МКС. Полномочия ему передал астронавт Александр Герст.

«Смену власти» традиционно отметили звонком в колокол — старинный морской обычай. На станции готовится к возвращению на Землю аппарат «Союз МС-09», проводятся тренировки экипажа и проверяются системы корабля, сообщает официальная группа Роскосмоса на сайте «ВКонтакте».

Расстыковка «Союза» запланирована на 04:40 по московскому времени 20 декабря. Спускаемый аппарат должен приземлиться на территорию Казахстана в 08:03 мск.

Ранее News.ru рассказал о том, как космонавты будут встречать на борту МКС Новый год. Праздничный стол украсят яблоки, грейпфруты и мандарины, осетровая икра, говядина, майонез, карбонат и мясное азу.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин пообещал, что полёты туристов на орбиту начнутся в 2020 году. И долетать они будут туда быстрее, чем из Москвы до Брюсселя.