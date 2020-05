Звезда «Игры престолов» снялась в клипе Sleaford Mods

https://static.news.ru/photo/518b63b2-907c-11ea-8eae-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Британская актриса Кейт Дики, известная по сериалу «Игра престолов», снялась в клипе своих соотечественников Sleaford Mods. Видео сопровождает новую песню коллектива под названием Second.

В проекте также приняла участие звезда сериала «Молокососы» Эмма Стансфилд. В ролике актрисы изображают реальных участников группы Джейсона Уильямсона и Эндрю Фирна, выступающими в пабе. Сами музыканты смотрят выступление женщин, сидя за одним из столиков.

Ролик опубликован на YouTube-канале Sleaford Mods. Песня Second стала частью сборника треков группы All That Glue, который выйдет 15 мая.

