Звезда «Игры престолов» снялась в клипе Sleaford Mods

Британская актриса Кейт Дики, известная по сериалу «Игра престолов», снялась в клипе своих соотечественников Sleaford Mods. Видео сопровождает новую песню коллектива под названием Second.
В проекте также приняла участие звезда сериала «Молокососы» Эмма Стансфилд. В ролике актрисы изображают реальных участников группы Джейсона Уильямсона и Эндрю Фирна, выступающими в пабе. Сами музыканты смотрят выступление женщин, сидя за одним из столиков.
Ролик
Как писал NEWS.ru, британская группа The Streets и австралийский коллектив Tame Impala выпустили клип на песню Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better. Видео посвящено социальной дистанции.
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