https://static.news.ru/photo/3aa69100-9b42-11ea-b082-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участники американской группы Wu-Tang Clan выпустили санитайзер для рук Protect Ya Hands («Береги руки»). Наименование отсылается к дебютному синглу Protect Ya Neck («Береги шею»), который вошёл в первый альбом коллектива под названием Enter the Wu-Tang (36 Chambers) 1993 года.

О выходе продукта сообщается на сайте компании 36 Chambers, которую основал лидер группы Роберт Диггз, известный как RZA.

Санитайзер стал частью серии продуктов A Better Tomorrow Collection, доходы от которой музыканты перечисляют продовольственному банку Оттавы, миссионерскому фонду Оттавы и детской больнице Восточного Онтарио во время пандемии коронавируса. Средство для рук было создано совместно с компанией Jusu.

В феврале RZA из Wu-Tang Clan выпустил альбом с песнями-медитациями. Записи помогают слушателям найти «спокойную среду», прежде чем одержать верх над противниками духовного мира, писал NEWS.ru.