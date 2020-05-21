Участники американской группы Wu-Tang Clan выпустили санитайзер для рук Protect Ya Hands («Береги руки»). Наименование отсылается к дебютному синглу Protect Ya Neck («Береги шею»), который вошёл в первый альбом коллектива под названием Enter the Wu-Tang (36 Chambers) 1993 года.
О выходе продукта
Санитайзер стал частью серии продуктов A Better Tomorrow Collection, доходы от которой музыканты перечисляют продовольственному банку Оттавы, миссионерскому фонду Оттавы и детской больнице Восточного Онтарио во время пандемии коронавируса. Средство для рук было создано совместно с компанией Jusu.
В феврале RZA из Wu-Tang Clan выпустил альбом с песнями-медитациями. Записи помогают слушателям найти «спокойную среду», прежде чем одержать верх над противниками духовного мира, писал NEWS.ru.
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