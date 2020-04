Warner Music проведёт трёхдневный благотворительный онлайн-фестиваль

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Компания Warner Music Group трёхдневный музыкальный фестиваль PlayOn Fest. Вырученные от мероприятия средства пойдут в Фонд солидарного реагирования на COVID-19 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Фестиваль будет проходить с 24 по 26 апреля, говорится на сайте, на котором будут показаны выступления. Трансляция также пройдёт на YouTube и Songkick события.

В фестивале примут участие десятки известный артистов, среди которых Korn, Slipknot, Эд Ширан, Coldplay, Lil Uzi Vert, Paramore, Twenty One Pilots, Weezer и Карди Би.

Как писал NEWS.ru, онлайн-концерт One World: Together At Home вышел в виде альбома. Сборы от мероприятия пошли на борьбу с коронавирусом.