Вышел новый клип Боба Марли по случаю Дня регги

https://static.news.ru/photo/15df4728-bc5c-11ea-afd1-fa163e074e61_660.jpg Боб Марли Фото: Sammy Minkoff/www.imago-images.de/Global Look Press

Песня ямайского музыканта Боба Марли No Woman, No Cry получила новый клип, опубликованный по случаю Международного дня регги. Праздник отмечает 2 июля.

Режиссёром выступил Кристиан Меркадо Фигероа. Видео рассказывает о матери, воспитывающей детей на Ямайке, пока отец работает таксистом в Нью-Йорке, чтобы финансово обеспечить семью на родине.

Как отмечает The Rolling Stone, ролик призван показать, как бедность вынуждает близких жить в разлуке, чтобы выжить.

В феврале компании The Marley Family, Universal Music и Island Records представили клип на песню Redemption Song Боба Марли по случаю 75-летия со дня его рождения. Видеоряд состоит из примерно трёх тысяч рисунков, которые подготовили французские художники Октав Марсаль и Тео Де Гультцель, писал NEWS.ru.