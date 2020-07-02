Вышел новый клип Боба Марли по случаю Дня регги

Песня ямайского музыканта Боба Марли No Woman, No Cry получила новый клип, опубликованный по случаю Международного дня регги. Праздник отмечает 2 июля.
Режиссёром выступил Кристиан Меркадо Фигероа. Видео рассказывает о матери, воспитывающей детей на Ямайке, пока отец работает таксистом в Нью-Йорке, чтобы финансово обеспечить семью на родине.
Как
В феврале компании The Marley Family, Universal Music и Island Records представили клип на песню Redemption Song Боба Марли по случаю 75-летия со дня его рождения. Видеоряд состоит из примерно трёх тысяч рисунков, которые подготовили французские художники Октав Марсаль и Тео Де Гультцель, писал NEWS.ru.
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