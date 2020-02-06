Компании The Marley Family, Universal Music и Island Records представили клип на песню Redemption Song ямайского музыканта Боба Марли по случаю 75-летия со дня его рождения.
В описании к ролику
Видео подчёркивает вклад Боба в развитие чёрной цивилизации, а также напоминает о его надеждах на благо всего человечества, — указано в пояснении.
Redemption Song появилась в октябре 1980 года и вошла в последний альбом артиста. Он умер от рака 11 мая 1981 года в возрасте 36 лет.
Как писал NEWS.ru, альбом Боба Марли и его группы The Wailers вошёл в список самых продаваемых виниловых пластинок за последние 10 лет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен