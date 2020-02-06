Боб Марли Боб Марли Фото: Globe Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компании The Marley Family, Universal Music и Island Records представили клип на песню Redemption Song ямайского музыканта Боба Марли по случаю 75-летия со дня его рождения.

В описании к ролику говорится, что видеоряд состоит из примерно трёх тысяч рисунков, которые подготовили французские художники Октав Марсаль и Тео Де Гультцель.

Видео подчёркивает вклад Боба в развитие чёрной цивилизации, а также напоминает о его надеждах на благо всего человечества, — указано в пояснении.

Redemption Song появилась в октябре 1980 года и вошла в последний альбом артиста. Он умер от рака 11 мая 1981 года в возрасте 36 лет.

Как писал NEWS.ru, альбом Боба Марли и его группы The Wailers вошёл в список самых продаваемых виниловых пластинок за последние 10 лет.

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