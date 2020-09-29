Время не ждёт: 35 лет со дня основания рок-группы «Чайф»

35 лет назад была официально образована советская и российская рок-группа «Чайф», однако её история тянется ещё с 1983 года, когда у музыкантов начались репетиции. Основателями коллектива стали Владимир Шахрин, Владимир Бегунов и Олег Решетников, а название произошло путём соединения двух слов — «чай» и «кайф». По словам самих артистов, на репетициях, к которым они поначалу относились несерьёзно, они пили очень много чая и наслаждались беспечной жизнью.
Группа запомнилась слушателям такими песнями, как «Шаляй-валяй», «Вольный ветер», «Время не ждёт», «Не спеши», «Оранжевое настроение», «Аргентина-Ямайка — 5:0» и многими другими. Фото в честь дня рождения коллектива — в галерее NEWS.ru.
Владимир Шахрин, 2004 год
Russian Look/Global Look Press
2004 год
Russian Look/Global Look Press
Группа Чайф во время выступления на концерте Вместе теплей в The Phoenix Concert Theatre (Торонто,Канада), 2017 год
Roman Boldyrev/wikimedia.org
Группа Чайф во время выступления на концерте, 1989 год
Evguenii Matveev/Global Look Press
Группа Чайф во время выступления на концерте, 1995 год
Анатолий Морковкин/ИТАР-ТАСС
Группа Чайф во время выступления концерте в КЦ Лужники, 2009 год
Anton Belitsky/Global Look Press
Группа Чайф во время выступления на Фестивале болельщиков FIFA в Екатеринбурге, 2018 год
Dmitry Chasovitin/Global Look Press
2004 год
Russian Look/Global Look Press
Группа Чайф во время выступления на фестивале Крылья на аэродроме Тушино, 2006
Nadezhda Lebedeva/Global Look Press
Группа Чайф во время выступления на концерте в Кремлевском Дворце съездов, 1992 год
Александр Макаров/РИА Новости
Группа Чайф во время выступления на концерте Наутилус Помпилиус. Юбилей 25 лет, 2008 год
Anton Belitsky/Global Look Press
Владимир Шахрин на церемонии вручения премии Своя колея, 2012 год
Anna Salynskaya/Global Look Press
Группа Чайф во время выступления концерте в Нижнем Новгороде, 2012 год
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Во время концерта группы Чайф на фестивале Рок над Волгой, 2010 год
007master/wikimedia.org
Группа Чайф во время выступления на фестивале Чартова дюжина в СК Олимпийский, 2009 год
Anna Salynskaya/Global Look Press
Группа Чайф во время выступления концерте в КЦ Лужники, 2009 год
Anton Belitsky/Global Look Press
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