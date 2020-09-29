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Группа Чайф во время выступления концерте в КЦ Лужники, 2009 год
Музыка

Время не ждёт: 35 лет со дня основания рок-группы «Чайф»

13:21, 29 сентября 2020
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

35 лет назад была официально образована советская и российская рок-группа «Чайф», однако её история тянется ещё с 1983 года, когда у музыкантов начались репетиции. Основателями коллектива стали Владимир Шахрин, Владимир Бегунов и Олег Решетников, а название произошло путём соединения двух слов — «чай» и «кайф». По словам самих артистов, на репетициях, к которым они поначалу относились несерьёзно, они пили очень много чая и наслаждались беспечной жизнью.

Группа запомнилась слушателям такими песнями, как «Шаляй-валяй», «Вольный ветер», «Время не ждёт», «Не спеши», «Оранжевое настроение», «Аргентина-Ямайка — 5:0» и многими другими. Фото в честь дня рождения коллектива — в галерее NEWS.ru.

Владимир Шахрин, 2004 год

Russian Look/Global Look Press

2004 год

Russian Look/Global Look Press

Группа Чайф во время выступления на концерте Вместе теплей в The Phoenix Concert Theatre (Торонто,Канада), 2017 год

Roman Boldyrev/wikimedia.org

Группа Чайф во время выступления на концерте, 1989 год

Evguenii Matveev/Global Look Press

Группа Чайф во время выступления на концерте, 1995 год

Анатолий Морковкин/ИТАР-ТАСС

Группа Чайф во время выступления концерте в КЦ Лужники, 2009 год

Anton Belitsky/Global Look Press

Группа Чайф во время выступления на Фестивале болельщиков FIFA в Екатеринбурге, 2018 год

Dmitry Chasovitin/Global Look Press

2004 год

Russian Look/Global Look Press

Группа Чайф во время выступления на фестивале Крылья на аэродроме Тушино, 2006

Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

Группа Чайф во время выступления на концерте в Кремлевском Дворце съездов, 1992 год

Александр Макаров/РИА Новости

Группа Чайф во время выступления на концерте Наутилус Помпилиус. Юбилей 25 лет, 2008 год

Anton Belitsky/Global Look Press

Владимир Шахрин на церемонии вручения премии Своя колея, 2012 год

Anna Salynskaya/Global Look Press

Группа Чайф во время выступления концерте в Нижнем Новгороде, 2012 год

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Во время концерта группы Чайф на фестивале Рок над Волгой, 2010 год

007master/wikimedia.org

Группа Чайф во время выступления на фестивале Чартова дюжина в СК Олимпийский, 2009 год

Anna Salynskaya/Global Look Press

Группа Чайф во время выступления концерте в КЦ Лужники, 2009 год

Anton Belitsky/Global Look Press

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