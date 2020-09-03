«ВКонтакте» защитит пользователей от мемов про 3 сентября

https://static.news.ru/photo/130cd634-edc9-11ea-b9d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Социальная сеть «ВКонтакте» решила защитить своих пользователей от шуток, основанных на песне «3 сентября» Михаила Шуфутинского. Разработчики решили сделать новостную ленту свободной от мема для всех желающих.

Все публикации, цитирующие композицию, будут помечены предупреждением. В роликах из раздела «Клипы», не связанных с мемом, сотрудники соцсети рекомендуют ставить хештег «#не3сентября», чтобы искать по нему нормальный контент.

Сам Михаил Шуфутинский решил поддержать акцию и записал видео, в котором подал «3 сентября» как нашествие монстра из хоррор-фильма.

Ранее певец опубликовал небольшой клип на свой хит в новой аранжировке. Также артист заявил, что выйдет в прямой эфир в Instagram, чтобы поздравить всех своих слушателей, отмечающих день рождения 3 сентября, писал NEWS.ru.