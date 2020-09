«ВКонтакте» защитит пользователей от мемов про 3 сентября

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Американская группа Metallica стала первой группой, которой удалось возглавлять рок-чарт Billboard уже четвёртое десятилетие. Это стало возможным благодаря песне All Within My Hands.

Коллектив выпустил альбом S&M2, на котором снова объединил силы с симфоническим оркестром Сан-Франциско, чтобы записать новые версии своих треков. В прошлый раз группа выпустила альбом S&M в 1999 году. Теоретически...