В США скончался пятикратный лауреат «Грэмми» Би Джей Томас

Несколько месяцев назад артист заявил, что у него диагностирован рак лёгких четвёртой стадии. Представители певца рассказали изданию Variety, что причиной его смерти стали осложнения, вызванные этим заболеванием.
Би Джей Томас пять раз подряд становился обладателем «Грэмми» в 1977–1981 годах. Самой известной его песней является Raindrops Keep Fallin' on My Head («Капли дождя падают мне на голову»). Она звучит в ряде фильмов, в числе которых «Форрест Гамп» и «Человек-паук 2». Кроме того, мотив композиции напевает Людмила Гурченко в фильме «Вокзал для двоих».
Ранее сообщалось, что в возрасте 76 лет умер итальянский композитор и певец Франко Баттиато. За свою карьеру он поработал в самых разных сферах искусства. В 1984-м вместе с исполнительницей Аличе представил Италию на конкурсе «Евровидение», заняв пятое место. В 2000-х выпустил три киноленты, а потом занялся живописью.