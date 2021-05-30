В США скончался пятикратный лауреат «Грэмми» Би Джей Томас

https://static.news.ru/photo/8cf05294-c142-11eb-9192-96000091f725_660.jpg Би Джей Томас Фото: twitter.com/TheBJThomas

Пятикратный лауреат музыкальной премии «Грэмми» американский певец Би Джей Томас умер на 79-м году жизни. Об этом сообщается на его странице в Twitter.

С глубоким прискорбием мы подтверждаем кончину Би Джея Томаса, — говорится в сообщении.

It is with profound sadness we confirm the passing of BJ Thomas. pic.twitter.com/l2zrmtfmKw — BJ Thomas (@TheBJThomas) May 29, 2021

Несколько месяцев назад артист заявил, что у него диагностирован рак лёгких четвёртой стадии. Представители певца рассказали изданию Variety, что причиной его смерти стали осложнения, вызванные этим заболеванием.

Би Джей Томас пять раз подряд становился обладателем «Грэмми» в 1977–1981 годах. Самой известной его песней является Raindrops Keep Fallin' on My Head («Капли дождя падают мне на голову»). Она звучит в ряде фильмов, в числе которых «Форрест Гамп» и «Человек-паук 2». Кроме того, мотив композиции напевает Людмила Гурченко в фильме «Вокзал для двоих».

Ранее сообщалось, что в возрасте 76 лет умер итальянский композитор и певец Франко Баттиато. За свою карьеру он поработал в самых разных сферах искусства. В 1984-м вместе с исполнительницей Аличе представил Италию на конкурсе «Евровидение», заняв пятое место. В 2000-х выпустил три киноленты, а потом занялся живописью.