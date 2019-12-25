Британская «виртуальная» группа Gorillaz опубликовала документальный фильм о себе.
Картина под названием Gorillaz: Reject Flase Icons, разделённая на три части, появилась в свободном доступе на YouTube.
Первая часть фильма
В картине появились такие рэперы, как D.R.A.M., Pusha T, Little Simz, Ясин Бей, Винс Стейплс и участники De La Soul. Кроме того, в фильме засветились такие музыканты, как француз Жан-Мишель Жарр и бывший участник британской группы Oasis Ноэл Галлахер.
Ранее о выходе документального фильма о себе объявил канадский певец Джастин Бибер. Кроме того, 3 января у него выйдет новая песня, писал NEWS.ru.
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