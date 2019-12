https://static.news.ru/photo/ac25d28a-2718-11ea-877c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Британская «виртуальная» группа Gorillaz опубликовала документальный фильм о себе.

Картина под названием Gorillaz: Reject Flase Icons, разделённая на три части, появилась в свободном доступе на YouTube.

Первая часть фильма показывает процесс создания альбома Humanz, вышедшего в 2017 году. Второе видео рассказывает о том, как проходил тур в поддержку релиза. И, наконец, в третьей части показано , как музыканты работали над пластинкой The Now Now, которую Gorillaz записали и выпустили в 2018 году во время гастролей.

В картине появились такие рэперы, как D.R.A.M., Pusha T, Little Simz, Ясин Бей, Винс Стейплс и участники De La Soul. Кроме того, в фильме засветились такие музыканты, как француз Жан-Мишель Жарр и бывший участник британской группы Oasis Ноэл Галлахер.

Ранее о выходе документального фильма о себе объявил канадский певец Джастин Бибер. Кроме того, 3 января у него выйдет новая песня, писал NEWS.ru.