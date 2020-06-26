В июле выйдет концертный альбом Дэвида Боуи

Концертный альбом британского музыканта Дэвида Боуи выйдет в июле. Релиз получил название Ouvrez Le Chien.
Альбом был записан в 1995 году на стадионе Starplex Amphitheater в городе Даллас американского штата Техас, сообщается в соцсетях артиста. Выступление состоялось в рамках совместного с тура с группой Nine Inch Nails под названием Outside Tour.
Название пластинки отсылается к строке из песни All The Madmen с альбома The Man Who Sold the World, который в 2020 году отмечает 50-летие.
Как писал NEWS.ru, британская компания Film Constellation опубликовала отрывок из биографического фильма о музыканте Дэвиде Боуи. Картина получила название «Дэвид Боуи: История человека со звёзд».
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