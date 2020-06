В июле выйдет концертный альбом Дэвида Боуи

https://static.news.ru/photo/617f751a-b7b9-11ea-9deb-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Боуи Фото: Rudi Keuntje/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Концертный альбом британского музыканта Дэвида Боуи выйдет в июле. Релиз получил название Ouvrez Le Chien.

Альбом был записан в 1995 году на стадионе Starplex Amphitheater в городе Даллас американского штата Техас, сообщается в соцсетях артиста. Выступление состоялось в рамках совместного с тура с группой Nine Inch Nails под названием Outside Tour.

Название пластинки отсылается к строке из песни All The Madmen с альбома The Man Who Sold the World, который в 2020 году отмечает 50-летие.

