Уроженка Белоруссии стала номинанткой премии «Грэмми»

Оперная певица Анна Лапковская, уроженка Белоруссии, вошла в число номинантов музыкальной премии «Грэмми» в составе группы исполнителей категории «Лучшая оперная запись». Фамилию вокалистки опубликовали вместе с другими на официальном сайте премии. Поводом стало исполнение Лондонского симфонического оркестра под началом дирижёра Саймона Рэттла оперы чешского композитора Леоша Яначека «Приключения лисички-плутовки», где Лапковская выступила в одной из партий.

В официальной биографии Лапковской на её сайте сказано , что она родилась в Минске, а росла в немецком Мюнхене. Конкуренцию данной записи составят ещё четыре пластинки с оперными постановками.

Среди номинантов премии есть и настоящие чемпионы. Так, американский певец Джон Батист представлен сразу в 11 номинациях, включая и самые престижные — «Запись года» и «Альбом года».

На втором месте по числу категорий канадский поп-исполнитель Джастин Бибер и американские певицы H.E.R. (настоящее имя — Габриелла Уилсон) и Доджа Кэт (Doja Cat, Амала Дламини), они представлены в восьми номинациях. Третью ступень с потенциальными семью наградами поделили Оливия Родриго и Билли Айлиш.

64-я ежегодная церемония вручения премии «Грэмми» пройдёт в Лос-Анджелесе 31 января 2022 года.

Ранее стало известно, что главный приз музыкальной премии MTV Europe Music Awards достался британскому певцу Эду Ширану. Его композиция Bad Habits стала лучше в номинации «Лучшая песня».