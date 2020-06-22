Уникальная гитара Принса ушла с молотка за $560 тысяч

https://static.news.ru/photo/a80e6f4c-b479-11ea-8cbb-fa163e074e61_660.jpg Принс Фото: Bernd Weissbrod/dpa/Global Look Press

Гитара американского музыканта Принса, изготовленная по специальному заказу, была продана на торгах за $563 тысячи. Прогнозируемая стоимость лота составляла $400–600 тысяч.

Электрогитара Blue Angel изготовлена в 1984 году и долгое время считалась утерянной, сообщает The Rolling Stone. Она входит в эксклюзивную серию из нескольких гитар под названием Cloud.

Princeâs Blue Angelâ Cloud 2 guitar sells for $563,000 at auction https://t.co/fA69g0nB7Y — Rolling Stone (@RollingStone) June 20, 2020

Президент аукционного дома Julien's Auctions Даррен Жюльен назвал инструмент «одной из самых значимых гитар Принса с исторической точки зрения». Принс играл на Blue Angel до 1993 года.

Правообладатели интеллектуальной собственности Принса опубликовали клип на песню Baltimore 2015 года. Видеоряд, передающий хронику движения Black Lives Matter, подготовлен в поддержку протестов, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.