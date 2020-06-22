Уникальная гитара Принса ушла с молотка за $560 тысяч

Президент аукционного дома Julien's Auctions Даррен Жюльен назвал инструмент «одной из самых значимых гитар Принса с исторической точки зрения». Принс играл на Blue Angel до 1993 года.
Правообладатели интеллектуальной собственности Принса опубликовали клип на песню Baltimore 2015 года. Видеоряд, передающий хронику движения Black Lives Matter, подготовлен в поддержку протестов, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.