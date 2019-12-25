Умерла композитор Алли Уиллис, наиболее известная как автор вступительной песни к сериалу «Друзья». Ей было 72 года.
Уиллис дважды стала лауреатом премии «Грэмми» за работу над мюзиклом «Цветы лиловые полей» и над саундтреком к фильму «Полицейский из Беверли-Хиллз» с Эдди Мерфи.
В 1994 году вышел сериал «Друзья», для вступления к которому композитор написала песню I'll Be There for You, которую исполнила группа The Rembrandts. Позже коллектив расширил трек, изначальная длина которого составляла минуту, и выпустил в качестве сингла.
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