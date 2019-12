https://static.news.ru/photo/a2836e0a-26fe-11ea-8c3f-fa163e074e61_660.jpg Алли Уиллис Фото: Allee Willis/facebook.com

Умерла композитор Алли Уиллис, наиболее известная как автор вступительной песни к сериалу «Друзья». Ей было 72 года.

Уиллис дважды стала лауреатом премии «Грэмми» за работу над мюзиклом «Цветы лиловые полей» и над саундтреком к фильму «Полицейский из Беверли-Хиллз» с Эдди Мерфи.

В 1994 году вышел сериал «Друзья», для вступления к которому композитор написала песню I'll Be There for You, которую исполнила группа The Rembrandts. Позже коллектив расширил трек, изначальная длина которого составляла минуту, и выпустил в качестве сингла.

