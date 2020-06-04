Музыка

Умер основатель группы Sweet Стив Прист

11:15, 05 июня 2020
Стив Прист Стив Прист Фото: The Sweet/youtube.com

Умер британский музыкант Стив Прист, известный как бас-гитарист и основатель группы Sweet. Ему было 72 года.

О смерти артиста сообщили его близкие в Twitter группы. С музыкантом попрощались его жена, три дочери и три внука.

Прист основал Sweet в 1968 году. Коллектив записал девять студийных альбомов, после чего распался в 1982 году. В 2008 году артист собрал группу в новом составе для выступлений в Северной и Южной Америке.

Как писал NEWS.ru, британский музыкант Ноэл Галлахер, известный как лидер группы Oasis, заявил, что однажды потерял книжку, в которую записывал тексты песен для группы. Это произошло в начале 1990-х годов.

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