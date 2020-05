Умер музыкант Лаки Питерсон

Фото: bc4/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский музыкант Дэймон Албарн, известный как лидер групп Gorillaz и Blur, отыграл сольный концерт, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Албарн принял в участие в проекте Boiler Room, который специализируется на онлайн-концертах. Артист находился в студии, оборудованной в сарае. Музыкант представил свой новый проект The Nearer the Fountain, More Pure...