Умер гитарист Робби Робертсон, работавший со Скорсезе Variety: канадский гитарист и певец Робби Робертсон скончался в возрасте 80 лет

В США скончался канадский гитарист и певец, экс-участник группы The Band Робби Робертсон, сообщает издание Variety. Ему было 80 лет.

Робертсон скончался в среду в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни, — говорится в сообщении издания.

Робби Робертсон был наиболее известен в качестве гитариста и основного автора песен группы The Band. Его авторству принадлежат такие композиции, как Weight, Up On Cripple Creek и Night They Drove Old Dixie Down.

Позднее музыкант занялся сольной карьерой, начал работать в кино в качестве актера, продюсера и композитора. Робертсон много лет сотрудничал с американским автором-исполнителем Бобом Диланом и кинорежиссером Мартином Скорсезе, участвовал в создании ряда фильмов, включая «Бешеный бык» (1980), «Король комедии» (1982), «Остров проклятых» (2009), «Волк с Уолл-стрит» (2013).

Ранее сообщалось, что в Канаде умер певец и автор песен Гордон Лайтфут. Ему было 84 года. В числе музыкантов, исполнявших песни Лайтфута, были Элвис Пресли, Джерри Ли Льюис, Боб Дилан, Барбра Стрейзанд и многие другие. Робертсон назвал творчество Лайтфута «сокровищем национальной культуры».