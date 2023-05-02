В Канаде умер звезда фолка Гордон Лайтфут CBS: канадский композитор и исполнитель Гордон Лайтфут умер в возрасте 84 лет

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В Канаде умер певец и автор песен Гордон Лайтфут. Ему было 84 года. Об этом сообщает телекомпания CBS.

Причина смерти музыканта не называется. По данным СМИ, Лайтфут скончался вечером 1 мая в больнице.

Лайтфут родился в 1938 году. В начале 1960-х он стал известен благодаря жанру фолк. Его песня Sundown (1974) занимала первое место популярного чарта Billboard 200.

В числе музыкантов, исполнявших песни Лайтфута, — Элвис Пресли, Джерри Ли Льюис, Боб Дилан, Барбра Стрейзанд и многие другие. Робби Робертсон, лидер The Band, назвал творчество Лайтфута «сокровищем национальной культуры».

30 апреля стало известно о том, что знаменитый советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет. Кутюрье умер в больнице, куда был госпитализирован с жалобами на боли в области живота.

1 мая также стало известно о смерти народного артиста РФ Георгия Демурова. Он скончался в возрасте 82 лет в Нижнем Новгороде.