Умер бывший барабанщик Misfits Джоуи Имидж

https://static.news.ru/photo/5813aee8-d7f3-11e9-a5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Умер бывший барабанщик американской группы Misfits Джоуи Имидж. Ему было 63 года.

Официальная причина смерти не была озвучена, однако известно, что с 2016 года Имидж боролся с раком печени, сообщает NME. Он также собирал деньги на лечение через сайт GoFundMe.

Артист, настоящее имя которого Джоуи Пул, родился в 1957 году в Нью-Джерси. Он стал участником Misfits в 1978 году и записал с коллективом два ранних мини-альбома. В 1979 году он ушёл из группы во время тура по Великобритании и начал играть в группе Whorelords.

Как писал NEWS.ru, американский музыкант Гленн Данциг, известный как лидер групп Misfits и Danzig, опубликовал альбом с кавер-версиями на песни «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли. Пластинка получила название Danzig Sings Elvis.