Умер бывший барабанщик Misfits Джоуи Имидж

Умер бывший барабанщик американской группы Misfits Джоуи Имидж. Ему было 63 года.
Официальная причина смерти не была озвучена, однако известно, что с 2016 года Имидж боролся с раком печени,
Артист, настоящее имя которого Джоуи Пул, родился в 1957 году в Нью-Джерси. Он стал участником Misfits в 1978 году и записал с коллективом два ранних мини-альбома. В 1979 году он ушёл из группы во время тура по Великобритании и начал играть в группе Whorelords.
Как писал NEWS.ru, американский музыкант Гленн Данциг, известный как лидер групп Misfits и Danzig, опубликовал альбом с кавер-версиями на песни «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли. Пластинка получила название Danzig Sings Elvis.
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