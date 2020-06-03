Участник ABBA сменит Жана-Мишеля Жара на посту главы СИЗАК

https://static.news.ru/photo/8f276480-a5b4-11ea-81b1-fa163e074e61_660.jpg Бьорн Ульвеус Фото: Jan Haas/picture alliance/Global Look Press

Шведский музыкант Бьорн Ульвеус, известный как участник группы ABBA, сменит своего французского коллегу Жана-Мишеля Жара на посту главы Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (СИЗАК).

Ульвеус получил единогласное одобрение более четырёх миллионов членов организации, когда предложил свою кандидатуру, сообщает Figaro.

Бьорн Ульвеус будет помогать СИЗАК гарантировать авторам защиту их прав, увеличение отчислений, введение более эффективных схем взаимодействия с кинематографом и улучшение их позиций во всех видах визуального искусства, театре и литературе, — говорится в заявлении Конфедерации.

Ему будут помогать четыре вице-президента, среди которых — аргентинский кинорежиссёр и обладатель премии «Оскар» Марсело Пиньейро.

Как писал NEWS.ru, группа ABBA объявила о том, что впервые переиздаёт все свои альбомы. Они выйдут на виниловых пластинках.