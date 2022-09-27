«Творил вопреки»: пародистка Лебенбаум о жизни и смерти Бориса Моисеева Елена Воробей: образ и эстрадные номера Борис Моисеева останутся навсегда

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Борис Моисеев

Борис Моисеев был яркий и харизматичный человек, а его образ и эстрадные номера надолго останутся в памяти, так прокомментировала в разговоре с NEWS.ru смерть исполнителя «Голубой луны» подруга певца актриса эстрады, пародистка Елена Воробей (Лебенбаум). Она убеждена, что весь творческий путь артиста создавался «не в связи с чем, а вопреки».

Артистка подчеркнула, что его невозможно ни с кем перепутать, «просто говоришь Боря Моисеев и сразу на лице возникает улыбка».

От Бори останутся не слова тех, кому он близок и дорог, а в первую очередь его образ и эстрадные номера. Разные, несомненно яркие. Он был яркий и харизматичный человек. И феномен Бориса Моисеева несомненно существует, — поделилась она.

Борис Моисеев умер 27 сентября на 69-м году жизни.

Тело артиста в его квартире на Краснопролетарской улице обнаружил его арт-директор Сергей Горох. Он пришел проведать хореографа после недавно перенесенного инсульта. Увидев исполнителя без сознания, мужчина вызвал скорую, однако прибывшие медики сообщили, что певец мертв.