The Streets и Tame Impala выпустили клип о социальной дистанции

Британская группа The Streets и австралийский коллектив Tame Impala выпустили клип на песню Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better. Видео посвящено социальной дистанции.

По сюжету ролика, лидер The Streets Майк Скиннер, лидер Tame Impala Кевин Паркер и их друзья, находятся в одиночестве и связываются друг с другом только по телефону. Ролик опубликован на YouTube-канале The Streets.

В самом начале клипе на мониторе телефоне Скиннера написано Social Distancing («Социальная дистанция»). Песня войдёт в будущий микстейп The Streets, получивший название None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive («Никто из этой жизни не выберется живым»).

