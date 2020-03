Дмитрий Красилов, танцор из Алтая, исполнивший роль в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил заграничных блогеров и СМИ. Его танцевальные способности и харизму оценили очень высоко.

Сам клип российской группы получил оценку, как «совершенно сумасшедший».