https://static.news.ru/photo/a2370462-665e-11ea-8804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот/youtube.com

Дмитрий Красилов, танцор из Алтая, исполнивший роль в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил заграничных блогеров и СМИ. Его танцевальные способности и харизму оценили очень высоко.

Сам клип российской группы получил оценку, как «совершенно сумасшедший».

В нём есть даже коленный танец, который сопровождает видео, и он, если честно, уморительный, — говорится в сообщении портала The Line of Best Fit.

Ранее NEWS.ru сообщал, что солист группы Little Big Илья Прусикин назвал адом съёмки клипа к Евровидению на песню Uno. По его словам, о своём участии в конкурсе музыканты узнали 2 марта, поэтому на съёмки видео было всего лишь пять дней. При этом он подчеркнул, что композиция была придумана раньше, её писали не «под конкурс».