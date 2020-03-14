https://static.news.ru/photo/4678a076-65bf-11ea-8209-fa163e074e61_660.jpg Илья Прусикин Фото: littlebigband/vk.com

Солист группы Little Big Илья Прусикин рассказал, как проходили съёмки фильма на песню Uno, которая прозвучит на Евровидении.

По его словам, о своём участии в конкурсе музыканты узнали 2 марта, поэтому на съёмки видео было всего лишь пять дней.

И нам пришлось попотеть, мы прям были в аду, — поделился Прусикин в эфире «Вечернего Урганта».

При этом он подчеркнул, что композиция была придумана раньше, её писали не «под конкурс».

Ранее NEWS.ru писал, что клип на песню Uno набрал более 10 млн просмотров. В настоящий момент ролик посмотрели 10 003 319 раз и ещё 601 тысячу раз его лайканули. После публикации 13 марта ролик занял лидирующую позицию во вкладке «В тренде».