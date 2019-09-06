Певец Валерий Сюткин на съёмках шоу «Голос» исполнил вместе с участником один из своих хитов.
Об этом рассказал сам артист. В этом году он присоединился к составу наставников проекта, в который кроме него вошли Сергей Шнуров, Константин Меладзе и Полина Гагарина.
Сюткин подчеркнул, что исполнение песен на шоу происходит исключительно вживую. Сейчас идут съёмки его восьмого сезона, передаёт
Один молодой человек, которого не выбрали, со сцены заявил, мол, всегда мечтал спеть хит «Я — то что надо» вместе с Валерием Сюткиным. С удовольствием сделал это! — рассказал исполнитель.
Ранее News.ru писал о том, что музыкант Валерий Сюткин, который стал одним из наставников нового сезона шоу «Голос», впервые прокомментировал своё участие в телепроекте. По его словам, он будет стремиться помочь участникам раскрыть их сильные стороны и нивелировать недостатки.