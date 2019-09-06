https://static.news.ru/photo/61c43bd2-d1a0-11e9-8997-fa163e074e61_660.jpg Валерий Сюткин Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Певец Валерий Сюткин на съёмках шоу «Голос» исполнил вместе с участником один из своих хитов.

Об этом рассказал сам артист. В этом году он присоединился к составу наставников проекта, в который кроме него вошли Сергей Шнуров, Константин Меладзе и Полина Гагарина.

Сюткин подчеркнул, что исполнение песен на шоу происходит исключительно вживую. Сейчас идут съёмки его восьмого сезона, передаёт Starhit .

Один молодой человек, которого не выбрали, со сцены заявил, мол, всегда мечтал спеть хит «Я — то что надо» вместе с Валерием Сюткиным. С удовольствием сделал это! — рассказал исполнитель.

Ранее News.ru писал о том, что музыкант Валерий Сюткин, который стал одним из наставников нового сезона шоу «Голос», впервые прокомментировал своё участие в телепроекте. По его словам, он будет стремиться помочь участникам раскрыть их сильные стороны и нивелировать недостатки.