Фото: City News Moskva/Global Look Press

Певец Дима Билан трогательно признался в любви к своему продюсеру Яне Рудковской. Артист посвятил ей пост в Instagram, отметив, что Рудковская стала для него идеалом настоящей женщины.

Она умеет быть понятной и непонятной , близкой и далёкой , искренней и очень загадочной — одним словом — настоящая женщина ! 15 лет скандалов и непонимания, любви и доверия...