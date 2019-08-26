https://static.news.ru/photo/0d6796ac-c812-11e9-903f-fa163e074e61_660.jpgВалерий Сюткин Фото: City News Moskva/Global Look Press
Музыкант Валерий Сюткин, который стал одним из наставников нового сезона шоу «Голос», впервые прокомментировал своё участие в телепроекте. По его словам, он будет стремиться помочь участникам раскрыть их сильные стороны и нивелировать недостатки.
Будем отстаивать свою точку зрения на музыку, помогать молодым ребятам становиться уникальными, потому что хорошо поющих много, а уникальными становятся только те, кто продолжает работать. Будем учить участников труду, гипертрофировать их достоинства и прятать недостатки, сильные стороны раскрывать и помогать, — заявил он в беседе с РИА Новости.
Всего на конкурс поступили тысячи заявок, из которых отобрали 120 самых лучших. Теперь оценивать их будет жюри. Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что, помимо Сюткина, наставниками в восьмом сезоне «Голоса» стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Константин Меладзе, писал News.ru.