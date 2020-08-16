Стало известно объяснение Легкоступовой о причине травмы головы

https://static.news.ru/photo/2dce559a-e042-11ea-b622-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Певица Валентина Легкоступова перед тем, как оказаться в больнице, рассказала дочери Анетте Бриль о том, как получила травму головы, которая в итоге привела к её смерти. По словам дочери, по дороге в клинику исполнительница призналась, что упала сама.

Об этом сообщает MK.RU. Отмечается, что в СМИ муссируются слухи о причастности к инциденту с падением певицы её мужа Юрия Фирсова. Однако никто из родственников и друзей Легкоступовой не заявил об этом в общении со следователями.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в больнице Москвы в возрасте 54 лет. В клинику исполнительница попала с черепно-мозговой травмой. Она впала в кому незадолго до смерти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что основной версией гибели Валентины Легкоступовой, разбившей голову при падении, считается несчастный случай. Однако травма головы певицы была усугублена поздним вмешательством медиков. Такое мнение высказывает РЕН ТВ. Отмечается, что Легкоступова находилась дома без помощи медиков, по меньшей мере, два дня. Её тяжёлого положения не распознал супруг Юрий Фирсов.