Стало известно, чему Шнуров обучит конкурсантов «Новой Фабрики звезд» Музкритик Легостаев: Шнуров научит конкурсантов «Фабрики звезд» продавать музыку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который станет наставником в шоу «Новая Фабрика звезд», сможет научить конкурсантов продавать свою музыку и концерты, предположил в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик Илья Легостаев. По его словам, артист знает, как сделать свои песни успешными.

Шнуров, как и [лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей] Жуков, научит всему, чему угодно. Но прежде всего — как продавать свою музыку, свои концерты. Это будет очень важный навык в карьере любого артиста. Кто хочет знать, как делать песни успешными, то нужно обратиться к Шнурову, — пояснил он.

При этом Легостаев не исключил, что новым участникам шоу может не понравиться рецепт успеха Шнурова. Тем не менее он назвал действенными методы, которыми пользуется артист. По мнению музкритика, самым важным навыком для эстрадных исполнителей является далеко не вокал.

В этом бизнесе рулят хиты и харизма. По части хитов и харизмы как раз нужно обращаться к Шнурову и Жукову, — поделился мнением эксперт.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее заявил, что «Новую Фабрику звезд» ждет успех благодаря формату и наставникам. По его мнению, после выхода шоу на российской эстраде появятся новые звезды.