Специальный телеконцерт Евровидения покажет Первый канал

https://static.news.ru/photo/ace51b82-7fdc-11ea-900a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейский вещательный союз (EBU) проведёт специальный концерт вместо отменённого из-за пандемии коронавируса Евровидения 16 мая. В России шоу покажет Первый канал.

Трансляция начнётся в 22:00 мск, сообщает ТАСС. Событие под названием Europe Shine A Light пройдёт при участии конкурсантов, которым не удалось посостязаться в этом году, а также артистов прошлых лет.

Шоу объединит артистов 2020 года из их европейских локаций в общем исполнении композиции Евровидения-1997 Love Shine A Light группы Katrina And The Waves, — говорится на сайте мероприятия.