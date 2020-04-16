Специальный телеконцерт Евровидения покажет Первый канал

Европейский вещательный союз (EBU) проведёт специальный концерт вместо отменённого из-за пандемии коронавируса Евровидения 16 мая. В России шоу покажет Первый канал.
Трансляция начнётся в 22:00 мск, сообщает ТАСС. Событие под названием Europe Shine A Light пройдёт при участии конкурсантов, которым не удалось посостязаться в этом году, а также артистов прошлых лет.
Шоу объединит артистов 2020 года из их европейских локаций в общем исполнении композиции Евровидения-1997 Love Shine A Light группы Katrina And The Waves,— говорится на сайте мероприятия.
Евровидение-2020 официально отменили в связи с распространением коронавирусной инфекции. Состязание должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах в мае, писал NEWS.ru. Ранее сообщалось о проведении мероприятия вне формата состязания онлайн.