Специальный концерт Евровидения посмотрели 73 миллиона зрителей

Представители Европейского вещательного союза (EBU) заявили, что специальный концерт Europe Shine a Light, который прошёл вместо отменённого из-за пандемии коронавируса Евровидения 16 мая, привлёк к экранам 73 млн зрителей.
В Италии, Нидерландах, Великобритании и России у шоу были самые высокие просмотры — во всех этих странах за мероприятием, транслируемым из города Хилверсюм, наблюдали более двух миллионов человек.
В этом году альтернативное шоу Евровидения также было очень популярным среди молодёжи. 20% всех смотревших — в возрасте от 15 до 24 лет, что почти вдвое превышает средний показатель вещательных каналов в прайм-тайм (11%), — говорится в сообщении.
Представители EBU также рассказали, что с сегодняшнего дня и до 5 июня можно вернуть средства за купленные билеты на Евровидение-2020. Контрамарки также останутся действительными на состязании 2021 года.
Как писал NEWS.ru, в Великобритании телезрители называли лучшую песню в истории международного песенного конкурса «Евровидение». Такой композицией стала Waterloo группы ABBA.
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