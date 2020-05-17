Британцы выбрали лучшую песню в истории Евровидения

https://static.news.ru/photo/ee65d1de-98e9-11ea-99c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: ABBA/youtube.com

В Великобритании телезрители называли лучшую песню в истории международного песенного конкурса «Евровидение». Такой композицией стала Waterloo группы ABBA.

17 мая, в воскресенье, состоялось шоу Eurovision: Come Together, во время которого зрители голосовали за треки участников состязания, сообщает Sky News. Шведский коллектив исполнил Waterloo в 1974 году на Евровидении, прошедшем в британском городе Брайтон.

Трансляция Eurovision: Come Together прошла вместо самого конкурса, который отменили из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал клип из комедийного фильма Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, рассказывающий об участниках международного песенного конкурса «Евровидение».