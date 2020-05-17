Британцы выбрали лучшую песню в истории Евровидения

В Великобритании телезрители называли лучшую песню в истории международного песенного конкурса «Евровидение». Такой композицией стала Waterloo группы ABBA.
17 мая, в воскресенье, состоялось шоу Eurovision: Come Together, во время которого зрители голосовали за треки участников состязания,
Трансляция Eurovision: Come Together прошла вместо самого конкурса, который отменили из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал клип из комедийного фильма Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, рассказывающий об участниках международного песенного конкурса «Евровидение».
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