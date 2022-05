Сооснователь Depeche Mode Энди Флетчер умер в 60 лет: галерея музыканта

Энди Флетчер / Фото Corrado Iorfida/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

26 мая музыканты культовой группы Depeche Mode сообщили о смерти сооснователя коллектива Энди Флетчера на 61-м году жизни.

Английский клавишник родился 8 июля 1961 года в Ноттингеме. Флетчер начал заниматься музыкой в конце 1970-х, тогда же вместе со школьным знакомым Винсом Кларком создал группу No Romance in China, где играл на бас-гитаре. Переехав в город Базилдон, он основал коллектив Composition of Sound вместе с Кларком и Мартином Гором. Позже к музыкантам присоединился певец Дейв Гаан, и группу переименовали в Depeche Mode. В конце 1981 года, вскоре после выхода дебютного альбома Speak & Spell, Кларк ушёл из группы, его место занял Алан Уайлдер, игравший в коллективе с 1982 по 1995 год.

Сооснователь Depeche Mode играл сначала на бас-гитаре, потом на синтезаторе, а вне сцены Флетчер выполнял роль менеджера группы, занимался юридическими вопросами, организовывал съёмки. В 2020 году его имя увековечили в Зале славы рок-н-ролла как одного из участников Depeche Mode.

Группа выпустила 14 студийных альбомов, последний из которых, Spirit, вышел в 2017 году.

Фото кумира миллионов Энди Флетчера — в галерее NEWS.ru.