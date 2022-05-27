26 мая музыканты культовой группы Depeche Mode сообщили о смерти сооснователя коллектива Энди Флетчера на 61-м году жизни.

Английский клавишник родился 8 июля 1961 года в Ноттингеме. Флетчер начал заниматься музыкой в конце 1970-х, тогда же вместе со школьным знакомым Винсом Кларком создал группу No Romance in China, где играл на бас-гитаре. Переехав в город Базилдон, он основал коллектив Composition of Sound вместе с Кларком и Мартином Гором. Позже к музыкантам присоединился певец Дейв Гаан, и группу переименовали в Depeche Mode. В конце 1981 года, вскоре после выхода дебютного альбома Speak & Spell, Кларк ушёл из группы, его место занял Алан Уайлдер, игравший в коллективе с 1982 по 1995 год.

Сооснователь Depeche Mode играл сначала на бас-гитаре, потом на синтезаторе, а вне сцены Флетчер выполнял роль менеджера группы, занимался юридическими вопросами, организовывал съёмки. В 2020 году его имя увековечили в Зале славы рок-н-ролла как одного из участников Depeche Mode.

Группа выпустила 14 студийных альбомов, последний из которых, Spirit, вышел в 2017 году.

Фото кумира миллионов Энди Флетчера — в галерее NEWS.ru.

Depeche Mode, 1983 г.

Depeche Mode, 1983 г.

Depeche Mode, 01.04.1983

Depeche Mode, 01.04.1983

Энди Флетчер (второй справа), 1983 г.

Энди Флетчер (второй справа), 1983 г.

Энди Флетчер (справа), 1984 г.

Энди Флетчер (справа), 1984 г.

Энди Флетчер (слева), 2008 г.

Энди Флетчер (слева), 2008 г.

Энди Флетчер, 2008 г.

Энди Флетчер, 2008 г.

Энди Флетчер, 2013 г.

Энди Флетчер, 2013 г.

Энди Флетчер, 2017 г.

Энди Флетчер, 2017 г.

Энди Флетчер, 2017 г.

Энди Флетчер, 2017 г.

Энди Флетчер, 2017 г.

Энди Флетчер, 2017 г.

Энди Флетчер, 2017 г.

Энди Флетчер, 2017 г.