Слишком поэтичный МОТ и закос Хабиба под «Иванушек»: новинки «VK Музыки» Рэпер МОТ и певица IOWA записали треки о любви, а Хабиб выпустил новую версию «Тополиного пуха»

Фото: vk.com/motmusic

Матвей Олегович Мельников, больше известный как МОТ

МОТ записал романтичный сингл «Любовь как спецэффект», IOWA запутала поклонникоов названием нового трека «Свинка-копилка», в Хабиб перепел хит 1990-х «Тополиный пух». NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

МОТ: «Любовь как спецэффект»

Матвей Олегович Мельников, больше известный как МОТ, представил на суд слушателей сингл «Любовь как спецэффект». В самом треке — никаких спецэффектов, звук минималистичный, а текст полон романтики.

Текст композиции посвящен расставанию, которое герой наблюдает как бы со стороны.

Интересно, что до выпуска лирического трека МОТ порадовал фанатов совершенно другим, отвязным синглом «Тряпки от кутюр», выполненным в духе группы «Ленинград». Тем не менее оба образа удались МОТу отлично. Правда, некоторым слушателям показалось, что в песне «Любовь как спецэффект» рэпер «слишком поэтичен».

IOWA: «Свинка — копилка»

Новая песня солистки IOWA Кати Иванчиковой называется «Свинка — копилка», но на самом деле она совсем не про емкость для собирания монет.

В песне «Свинка — копилка» я как бы всё время разбиваюсь и снова пытаюсь себя склеить. Получается, что я хожу по кругу. Но я всё равно пытаюсь собрать себя воедино, — объясняет Катя.

Это легкий, солнечный, ласкающий слух трек, который наверняка найдет своих слушателей.

Хабиб: «Тополиный пух»

Популярный у российских детей музыкант Хабиб решил «тряхнуть стариной» и осовременил хит 1990-х «Тополиный пух» для восприятия знаменитой песни молодым поколением.

Переданное Хабибом настроение похоже на то, которое все помнят по песне группы «Иванушки International». Однако есть и новое: певец добавил, по его выражению, «ягодамалиновых ноток». Получилось мило, аккуратно и со вкусом. Хотя бы из любопытства кавер стоит послушать и детям, и взрослым.