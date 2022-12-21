Скончался гитарист рок-группы «Танцы минус»

Фото: tancyminus.ru

Антон Хабибуллин

Гитарист рок-группы «Танцы минус» Антон Хабибуллин умер в реанимации в одной из московских больниц 20 декабря, сообщил основатель группы Вячеслав Петкун, передает ТАСС. Хабибуллин стал участником группы «Танцы минус» в 2006 году. Сам коллектив был создан в 1995 году в Санкт-Петербурге. За это время группа выпустила десятки синглов, среди которых «Цветут цветы», «Город», «10 капель», «Половинка».

Да, умер. В больнице, вчера вечером, в Москве, в реанимации. После операции, — сказал он.

В конце ноября в центре Москвы на Ростовской набережной в своей квартире была найдена мертвой актриса Театра Луны Наталия Стешенко (Семаго). Причина смерти не называется. Гибель актрисы подтвердили в Театре Луны. По словам администратора театра, женщине стало плохо, вызвали скорую, но она скоропостижно скончалась.

Стешенко родилась в Казахстане. В 2000 году завоевала титул «Мисс Казахстан». Она также известна по роли в кинокомедии «Лига обманутых жен».