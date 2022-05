«Самая интересная и яркая музыка!»: продюсер «Дикой Мяты» о фестивале

Фото Пресс-служба фестиваля «Дикая мята»

Музыкальный фестиваль «Дикая Мята» своим примером улучшает фестивальную культуру в России, заявил продюсер проекта Адрей Клюкин. Он рассказал об условиях на грядущих выступлениях и посетовал на то, что зрителей слишком часто не ценят. Поэтому, по его словам, помимо интересной и яркой музыки гостей мероприятия ждут десятки ресторанов, а также горячий душ и глемпинг с меблированными типи.

Улучшаем фестивальную культуру своим примером. <...> Проложенные дорожки между сценами, детский сад, комната матери и ребёнка, десятки ресторанов на любой вкус и кошелек. Красивые сцены, над которыми работают лучшие дизайнеры, лекторий, кинозал, волейбол и пляжный футбол. И, конечно, самая интересная и яркая музыка! — сказал Клюкин.

Билеты на первый уик-энд «Дикая Мята. GREEN» на 17–19 июня уже закончились, а вторая часть состоится 24–26 июня в посёлке Бунырево Тульской области. Желающие могут забронировать билет за 500 рублей, чтобы защититься от переносов и отмены. Доплатить оставшуюся сумму можно до начала фестиваля.

На втором уик-энде фестиваля выступят PYROKINESIS, Kedr Livanskiy, Everthe8, Тося Чайкина, «Дайте танк (!)», Сироткин, Нейромонах Феофан и другие. Всего зрителей ждут более 70 выступлений и диджей-сетов на трёх сценах, сообщили организаторы.

Свою музыку исполнят также АИГЕЛ, Дельфин, I Am Waiting for You Last Summer, TRITIA, Александр Нуждин, Щенки, Дана Соколова, IOWA, КУРАРА и WOODJU.

Кроме того, на «Дикой Мяте. VIOLET» заявлен блок «Дикое Мясо» — к списку исполнителей добавились «ядерные» «Ермак!», ТАйМСКВЕР, TRITIA и Hell Bruizes. Также запланирована ночная транс-вечеринка с Сrazy Astronaut, ANT+SHIFT, Somnia, Miss Yo-Yo, Michael Demos и Breaking System.