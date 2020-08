С молотка уйдут любовные письма Тупака

https://static.news.ru/photo/87365c28-e6db-11ea-8811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Любовные письма, написанные рэпером Тупаком Шакуром в юности, будут выставлены на торги, которые пройдут 15 сентября в Нью-Йорке. Распродажа будет посвящена истории хип-хопа.

C молотка также уйдёт корона King of New York («Король Нью-Йорка»), принадлежавшая рэперу и сопернику Тупака Кристоферу Уоллесу, известному как The Notorious B.I.G., сообщает Rolling Stone со ссылкой на аукционный дом Sotheby’s.

Tupac's teenage love letters and the Notorious B.I.G.'s "King of New York" crown will be part of Sotheby's first fully hip-hop auction https://t.co/DcgSD1zjsi pic.twitter.com/VpWPPYJ88n — Rolling Stone (@RollingStone) August 25, 2020

На торгах будут представлены более 120 лотов, имеющих отношение к рэп-культуре. Среди них предметы из эпохи зарождения жанра в 1970-х, становления в 1980-х, «Золотой эры» хип-хопа в 1990-х, а также артекфакты и предметы искусства, посвящённые современному природу.

Sotheby’s пока не раскрывает полный список лотов, однако обнародовал некоторые дети по поводу писем Тупака. На торгах можно будет приобрести 22 подписанных автором записок, который рэпер посвятил своей возлюбленной однакашнице Кэти Лой, когда ему было 16 лет. Прогнозирумемая стоимость коллекции писем составила $60-$80 тысяч.

Как писал NEWS.ru, гитара американского музыканта Джими Хендрикса, на которой он играл до того, как приобрёл популярность, ушла с молотка за $190 тысяч. Он пользовался ей после возвращения со службы в армии.