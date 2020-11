Росторгуев поздравил Агутина с победой на музыкальном конкурсе в США

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Николай Расторгуев поздравил Леонида Агутина с победой в международном конкурсе авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition.

Как отметил народный артист России, это очень серьезное достижение, Агутин «невероятно талантливый парень и очень здорово, что у него всё так получается».

Мы — русскоязычные. У нас немного другая история. Обычно англоязычные выходят на международную арену. А тут наш Леня Агутин получил такое признание. Это очень радует, и мы очень горды, — рассказал Расторгуев телеканалу «Звезда».

Как писал ранее NEWS.ru, песня российского музыканта Леонида Агутина Just a Rainy Day из альбома La Vida Cosmopolita стала лучшей в категории «Мировые исполнители». Эта композиция также вошла в шорт-лист премии в номинации «Только текст» за лучшую лирику музыкального произведения.

Кроме того, альбом La Vida Cosmopolita Агутина был выдвинут в лонг-лист «Грэмми» в пяти номинациях. В частности, в номинациях «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом». Композиция Just A Rainy Day — в номинациях «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка». Также награду за аранжировку может получить композиция Father is Near You. В номинации «Лучшее видео» выдвинут клип Funky Cha.