Россию на Детском Евровидении представит София Феськова

https://static.news.ru/photo/87e70256-ffe2-11ea-80ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/sofiafeskova

Одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга представит Россию на международном конкурсе детской песни «Евровидение». Об этом сообщили в пресс-службе «Академии Игоря Крутого».

Финал национального отборочного тура прошёл в Москве 25 сентября. В нём приняли участие 11 претендентов. В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, запись концерта проходила без зрителей.

У меня были достойные и сильные конкуренты. Впереди ответственный момент — представлять Россию на международном конкурсе в Польше. Рада, что всем понравилась моя песня, — рассказала Феськова.

Девочка отметила, что её композиция как раз о том, что никогда нельзя опускать руки и что надо «идти вперёд и наполнять каждый свой день добром и счастьем».

За юных артистов на официальном сайте Детского Евровидения — 2020 в течение недели голосовали поклонники их талантов. Кроме этого, было сформировано профессиональное жюри, в состав которого вошли деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий.

Финал Национального отборочного тура Детского Евровидения — 2020 покажет семейный телеканал «Карусель». Его можно будет увидеть 26 сентября в 18 часов по московскому времени. Финал международного конкурса детской песни «Евровидение» пройдёт 29 ноября в Польше. Из-за коронавирусных ограничений он состоится в формате телемоста.

Ранее NEWS.ru писал, что традиционный конкурс песни Евровидение со взрослыми участниками пройдёт 18, 20 и 22 мая 2021 года в Роттердаме. Состязание состоится на той же сцене, которая была отведена для мероприятия в 2020 году, перенесённого из-за пандемии.