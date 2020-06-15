Конкурс «Евровидение» объявил даты на 2021 год

https://static.news.ru/photo/8d63b5d8-af03-11ea-b126-fa163e074e61_660.jpg Фото: eurovisionworld.com

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдёт 18, 20 и 22 мая в Роттердаме. Состязание пройдёт на той же сцене, которая была отведена для мероприятия в 2020 году.

Представители Европейского вещательного союза (EBU) объявили о датах и месте события в конференц-центре Ahoy in Rotterdam, где артисты поборются за первенство, сообщается на сайте конкурса.

Принципиально важно, чтобы конкурс песни «Евровидение» вернулся в следующем году, и мы рады, что наши участники в Нидерландах приняли на себя обязательство донести любимое шоу до зрителей по всему миру, — заявил исполнительный руководитель состязания Мартин Остендаль.

Команда продюсеров Евровидения также заявила о готовности продолжить работать над мероприятием в 2021 году.

Евровидение-2020 официально отменили в связи с распространением коронавирусной инфекции. Состязание должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах в мае, писал NEWS.ru. Вместо него был организован специальный онлайн-концерт Europe Shine a Light, который привлёк к экранам 73 млн зрителей.