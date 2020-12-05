Россиянин девять часов играл на фортепиано в память о короле Таиланда

https://static.news.ru/photo/ec242cf6-36e4-11eb-a256-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ivansharapovpianist

Российский музыкант Иван Шарапов провёл девятичасовой марафон игры на фортепиано в память о короле Таиланда Пхумипхоне Адулъядете Великом (Раме IX), умершем в 2016 году в 88 лет. 5 декабря — день рождения монарха.

Это уже третий многочасовой концерт россиянина, который живёт и работает в Таиланде в 2015 года, передаёт РИА Новости. По словам Шарапова, он начал устраивать подобные мероприятия, увидев, с какой скорбью подданные оплакивают покойного короля. Музыкант решил проявить сочувствие от лица всей российской общины, проживающей в стране. В 2017 году состоялся первый концерт, который также продлился девять часов.

Шарапов открывал каждый час композициями, которые создал сам Рама IX. Далее следовали произведения Чайковского, Рахманинова, Шопена, русские народные песни и хиты мировой эстрады.

Рама IX правил в Таиланде с 1946 года и до самой смерти пользовался популярностью у жителей королевства.

Как сообщал NEWS.ru, российский пианист Даниил Трифонов номинирован на музыкальную премию «Грэмми» в категории «Лучшее соло-исполнение классической музыки». В 2017 году музыкант уже завоёвывал «Грэмми» в этой же категории. Трифонов номинирован за альбом Destination Rechmaninov: Arrival. Его конкурентами станут пианист российского происхождения, представляющий Германию, Игорь Левит с альбомом Beethoven — Complete Piano Sonatas, исполнитель из США Кирилл Герштейн (также российского происхождения) с альбомом Adès: Concerto for Piano and Orchestra, а также итальянец Августин Хейделик.

