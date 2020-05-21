Российские музыканты привзали не сдавать билеты на отложенные концерты

Российские музыканты обратились к своим поклонникам с призывом не сдавать билеты на концерты, которые артистам пришлось отложить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавивруса.
Концертное агентство Northern Sound опубликовало видео, в котором исполнители обратились к зрителям. В ролике появились участники 22 проектов, среди которых Noize MC, Little Big, Jane Air, Гречка, Cream Soda и Нейромонах Феофан.
2020 год стал переломным для всей концертной индустрии. Музыканты и организаторы вынуждены переносить концерты, целые туры и фестивали на более поздние даты, — говорится в описании ролика.
Как писал NEWS.ru, джазовый саксофонист и народный артист России Алексей Козлов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь профессиональным музыкантам во время кризиса, образовавшегося из-за пандемии коронавируса.
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