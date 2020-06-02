Российские музыканты посвятили песню врачам, борющимся с коронавирусом

Музыканты из России объединили силы для того, чтобы записать песню, посвящённую врачам, которые сражаются с коронавирусом. Композиция получила название «Не все герои носят плащи».
Ролик опубликован на YouTube-канале благотворительного проекта «Жить». Средства от воспроизведения трека на стриминговых сервисах направят в благотворительный фонд «Врачебное братство», который помогает медикам.
В записи песни приняли участие множество артистов, среди которых Artik & Asti, Jony, Юлия Самойлова, Killjoy, Stasya, Alexa Pol, Елена Добросердова, Мирослава Матюхина и Руви.
Как писал NEWS.ru, российские музыканты обратились к своим поклонникам с призывом не сдавать билеты на концерты, которые артистам пришлось отложить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Они записали ролик, в котором появились участники 22 проектов, среди которых Noize MC, Little Big, Jane Air, Гречка, Cream Soda и Нейромонах Феофан.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен