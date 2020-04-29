Род динозавров назвали в честь песни Дэвида Боуи

https://static.news.ru/photo/36baecf4-8abb-11ea-8502-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fred Wierum/CC BY-SA 4.0,/wikimedia.org

Палеонтологи из США назвали ранее неизвестный род динозавров в честь песни британского музыканта Дэвида Боуи Starman. Трек вышел на альбоме The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars в 1972 году.

Динозавров назвали Stellasaurus: с латинского stella переводится как «звезда», а saurus с греческого — «ящерица», сообщает Daily Mail. По словам специалистов из Университета штата Монтана, есть ещё одно сходство между стеллазавром и Боуи: животное обладало большим рогом на носу, которым оно привлекало внимание противоположного пола так же, как артист яркими образами притягивал внимание публики.

Орнамент черепа удивителен, почти как у звезды, — заявил Джек Уилсон, сотрудник отдела геонауки в университете.

Останки рептилии были найдены в штате Монтана. Динозавры обитали на этой территории 75 млн лет назад. Стеллазавр в длину достигал шести метров и весил больше двух тонн.

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