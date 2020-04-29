Род динозавров назвали в честь песни Дэвида Боуи

Палеонтологи из США назвали ранее неизвестный род динозавров в честь песни британского музыканта Дэвида Боуи Starman. Трек вышел на альбоме The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars в 1972 году.
Динозавров назвали Stellasaurus: с латинского stella переводится как «звезда», а saurus с греческого — «ящерица»,
Орнамент черепа удивителен, почти как у звезды, — заявил Джек Уилсон, сотрудник отдела геонауки в университете.
Останки рептилии были найдены в штате Монтана. Динозавры обитали на этой территории 75 млн лет назад. Стеллазавр в длину достигал шести метров и весил больше двух тонн.
Как писал NEWS.ru, американские учёные открыли новый вид насекомых-горбаток. Их назвали в честь певицы Леди Гаги.
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