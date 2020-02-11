https://static.news.ru/photo/c372eebc-4ccc-11ea-8351-fa163e074e61_660.jpg Рианна Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Барбадосская и американская певица Рианна сообщила, что записывает новый альбом. Продюсером выступит музыкант Фаррелл Уильямс.

Рианна дала интервью The Cut, во время которого у неё спросили, где она проведёт 14 февраля, когда отмечается День всех влюблённых. Певица ответила, что будет работать в студии.

Я на самом деле так взволнована. Не могу сказать, с кем я работаю, но я давно хотела с ним поработать, — заявила артистка, позже всё-таки признавшись, что она сотрудничает с Уильямсом.

Грядущая пластинка станет девятой в дискографии исполнительницы. Её предыдущий альбом, Anti, вышел в 2016 году.

Как писал NEWS.ru, после трёх лет счастливых отношений американская певица Рианна решила расстаться со своим возлюбленным Хассаном Джамилем, наследником владельца дилерской компании Toyota. Об этом стало известно в январе.