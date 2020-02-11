Барбадосская и американская певица Рианна сообщила, что записывает новый альбом. Продюсером выступит музыкант Фаррелл Уильямс.
Рианна дала интервью The Cut, во время которого у неё спросили, где она проведёт 14 февраля, когда отмечается День всех влюблённых. Певица ответила, что будет работать в студии.
Я на самом деле так взволнована. Не могу сказать, с кем я работаю, но я давно хотела с ним поработать, — заявила артистка, позже всё-таки признавшись, что она сотрудничает с Уильямсом.
Грядущая пластинка станет девятой в дискографии исполнительницы. Её предыдущий альбом, Anti, вышел в 2016 году.
Как писал NEWS.ru, после трёх лет счастливых отношений американская певица Рианна решила расстаться со своим возлюбленным Хассаном Джамилем, наследником владельца дилерской компании Toyota. Об этом стало известно в январе.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен