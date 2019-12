https://static.news.ru/photo/7e320430-19d4-11ea-b10d-fa163e074e61_660.jpg Рэпер Juice Wrld Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский рэпер Juice Wrld скончался в аэропорту Чикаго в возрасте 21 года. Музыкант умер утром 8 декабря, когда прогуливался по зданию.

Как пишет TMZ со ссылкой на источники в полиции, рэпер перенёс приступ. Когда прибыли медики, у него изо рта шла кровь. После госпитализации он всё ещё был в сознании, но вскоре молодой человек умер.

Настоящее имя рэпера — Джарад Энтони Хиггинс, он завоевал известность в 2018 году благодаря песне Lucid Dreams, которая заняла второе место в чарте US Billboard Hot 100. Другая его песня All Girls Are The Same была перепета Lil Uzi Vert и привлекла внимание Interscope Records, которая затем подписала с ним его многомиллионный контракт.

Ранее NEWS.ru писал, что трупы солистки рок-группы «Манёвры» 44-летней Надиры Садыковой и её 67-летней матери Раны обнаружили на северо-востоке столицы. Они пролежали в квартире несколько месяцев.