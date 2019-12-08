Американский рэпер Juice Wrld скончался в аэропорту Чикаго в возрасте 21 года. Музыкант умер утром 8 декабря, когда прогуливался по зданию.
Как
Настоящее имя рэпера — Джарад Энтони Хиггинс, он завоевал известность в 2018 году благодаря песне Lucid Dreams, которая заняла второе место в чарте US Billboard Hot 100. Другая его песня All Girls Are The Same была перепета Lil Uzi Vert и привлекла внимание Interscope Records, которая затем подписала с ним его многомиллионный контракт.
Ранее NEWS.ru писал, что трупы солистки рок-группы «Манёвры» 44-летней Надиры Садыковой и её 67-летней матери Раны обнаружили на северо-востоке столицы. Они пролежали в квартире несколько месяцев.
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