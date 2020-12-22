Рэпер Face избавился от татуировок на лице

https://static.news.ru/photo/0d0875ce-445c-11eb-bf0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скрин с видео FACE/youtube.com

Российский рэп-исполнитель Иван Дрёмин, известный под псевдонимом Face, показался в новом клипе без своих знаменитых татуировок на лице.

Фрагмент нового видеоклипа на песню «Рэйман» доступен на странице рэпера в Instagram. В ролике певец носит деловой костюм, а на лице у него не видно ни одной татуировки.

Поклонники в социальной сети положительно оценили видеоролик, однако некоторые задались вопросом о судьбе наколок рэпера.

Сам музыкант подтвердил, что удалил татуировки.

Да, я свел татуировки, — сообщил он на своём YouTube-канале.

Релиз новой песни «Рэйман» рэпера Face состоялся 15 декабря, трек войдёт в альбом «Искренний», официальный выход которого состоится в 2021 году.

Ранее NEWS.ru писал, что военно-врачебная комиссия военкомата в Башкирии признала татуировки на лице рэпера Face признаком психического расстройства. Из-за татуировок музыкант не прошёл медкомиссию в военкомате. В военном комиссариате подчеркнули, что татуировки на лице стали не единственной причиной, по которой рэпера признали негодным к воинской службе.