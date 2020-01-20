https://static.news.ru/photo/5bb16798-3b99-11ea-bc0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская группа Radiohead опубликовала полный архив материалов о группе.

В коллекции можно найти редкие выступления и записи, фильмы, новости о коллективе, старые версии официального сайта, промоматериалы, снова отпечатанные футболки всех периодов группы, которые доступны к продаже.

Материалы чётко разделены по мере выхода каждого из девяти студийных альбомов Radiohead. Каждый сегмент обозначен девятью квадратами разных цветов в правом верхнем углу страницы.

Кроме того, артисты загрузили на стриминговые сервисы несколько своих редких релизов.