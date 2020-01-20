Британская группа Radiohead опубликовала полный архив материалов о группе.
В коллекции можно найти редкие выступления и записи, фильмы, новости о коллективе, старые версии официального сайта, промоматериалы, снова отпечатанные футболки всех периодов группы, которые доступны к продаже.
Материалы чётко разделены по мере выхода каждого из девяти студийных альбомов Radiohead. Каждый сегмент обозначен девятью квадратами разных цветов в правом верхнем углу страницы.
Кроме того, артисты загрузили на стриминговые сервисы несколько своих редких релизов.
Как писал NEWS.ru, участники Radiohead опубликовали на YouTube свою основную дискографию. На канале коллектива появились девять альбомов, два мини-альбома и 18 синглов, а также сборник ремиксов, концертный альбом и бонусные издания полноформатников.