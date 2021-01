Работавшая с Мадонной продюсер-трансгендер умерла в 34 года

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Шотландская поп-певица и музыкальный продюсер Софи Ксеон (также известна под сценическим псевдонимом Sophie) умерла в своём доме в Афинах в возрасте 34 лет.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на менеджеров Ксеон. Представители покойной отмечают, что она ушла из жизни «в результате внезапного инцидента». Окружение артистки попросило уважать неприкосновенность частной жизни её семьи и обратилось к СМИ с призывом «деликатно отнестись к частным обстоятельствам данной новости».

Софи Ксеон родилась 17 сентября 1986 года в Глазго. В 2013 году она выпустила свой дебютный сингл Nothing More to Say, выпущенная в этом же году песня Bipp принесла девушке известность. Певица преимущественно работала в жанре авант-поп. В качестве продюсера Ксеон работала с популярными артистами разных жанров, в том числе с Мадонной и рэпером Винсом Стейплсом.

В 2017 году Ксеон публично заявила, что является трансгендерной женщиной. Помимо музыкальной карьеры, она активно выступала в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Ранее NEWS.ru сообщал о смерти на 82-м году жизни американского продюсера, композитора и музыканта Фила Спектора. Он сотрудничал с группой The Beatles, когда «ливерпульская четвёрка» записывала альбом Let it Be. После распада группы он продюсировал сольные работы Джона Леннона и Джорджа Харрисона.

Sophie также активно сотрудничала с популярными артистами разных жанров, в том числе с Мадонной, рэпером Винсом Стейплсом и британской певицей Charli XCX. Помимо музыкальной деятельности, трансгендерная певица была известна борьбой за права сексуальных меньшинств

.