Работавшая с Мадонной продюсер-трансгендер умерла в 34 года

Шотландская поп-певица и музыкальный продюсер Софи Ксеон (также известна под сценическим псевдонимом Sophie) умерла в своём доме в Афинах в возрасте 34 лет.
Об этом
Софи Ксеон родилась 17 сентября 1986 года в Глазго. В 2013 году она выпустила свой дебютный сингл Nothing More to Say, выпущенная в этом же году песня Bipp принесла девушке известность. Певица преимущественно работала в жанре авант-поп. В качестве продюсера Ксеон работала с популярными артистами разных жанров, в том числе с Мадонной и рэпером Винсом Стейплсом.
В 2017 году Ксеон публично заявила, что является трансгендерной женщиной. Помимо музыкальной карьеры, она активно выступала в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Ранее NEWS.ru сообщал о смерти на 82-м году жизни американского продюсера, композитора и музыканта Фила Спектора. Он сотрудничал с группой The Beatles, когда «ливерпульская четвёрка» записывала альбом Let it Be. После распада группы он продюсировал сольные работы Джона Леннона и Джорджа Харрисона.
Sophie также активно сотрудничала с популярными артистами разных жанров, в том числе с Мадонной, рэпером Винсом Стейплсом и британской певицей Charli XCX. Помимо музыкальной деятельности, трансгендерная певица была известна борьбой за права сексуальных меньшинств
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