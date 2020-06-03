Pussy Riot и Манижа выступят на онлайн-фестивале O-Zine Pride Festival

Российские исполнители Pussy Riot и Манижа примут участие в фестивале O-Zine Pride Festival, который проводит квир-журнал «Открытые». Мероприятие пройдёт в режиме онлайн.
На событии также выступят Дориан Электра, Mirèle, Sado Opera, Хлоя, Августин, Groza, Рошин Мёрфи, Mujuice и многие другие. Лайнап опубликован в соцсетях издания.
Артисты дадут не только концерты, но представят перформансы и запишут поздравления. Кроме того, «Открытые» проведут лекции и публичные беседы о российской квир-культуре.
Как писал NEWS.ru, всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, известный как Грушинский фестиваль, пройдёт в 2020 году в режиме онлайн. Он состоится в традиционные сроки — с 2 по 5 июля.
Добавьте наши новости в избранные источники